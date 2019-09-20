Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана 20.09.2019, 18:29

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Дональд Трамп

Под американские ограничения попал ЦБ Ирана.

Соединенные Штаты ввели санкции против Центрального банка Ирана. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По его словам, это «самые серьезные» санкции, которые когда-либо вводились против страны.

При этом Трамп не раскрыл подробностей санкций. Министр финансов США Стивен Мнучин добавил, что банк был последним источником средств Тегерана.