Литва готовится к аварии на АЭС в Островце 1 26.09.2019, 13:42

В стране пройдут масштабные учения.

1-4 октября Министерство внутренних дел Литвы совместно с пожарно-спасательным отделом МВД организует учения по гражданской защите на государственном уровне. Во время учений будет имитироваться ядерный или радиологический инцидент на атомной электростанции на территории Беларуси, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

Глава МВД Литвы Рита Тамашунене утверждает, что основная цель учений - это проверка готовности правительственных структур соответствующим образом отреагировать на гипотетическую катастрофу на АЭС в Островце в соответствии с обновленным Национальным планом защиты населения.

«Когда речь заходит о безопасности населения Литвы, крайне важны управление в чрезвычайных ситуациях, сотрудничество между ответственными службами и учреждениями, координация действий и четкое понимание обязанностей. Такие учения необходимы для того, чтобы все учреждения могли надлежащим образом выполнять свои функции и обеспечивать общественную безопасность в случае реальной опасности», - заявила во время пресс-конференции Рита Тамашунене, министр внутренних дел Литвы.

По словам ответственных лиц учения будут состоять из проверки системы оповещения и информирования общественности на предмет потенциальных опасностей, а также эвакуацию, дезактивацию, йодную профилактику и радиационную дезактивацию добровольцев.

Национальный план защиты населения предусматривает участие 24 органов власти в случае ядерного или радиологического инцидента.

«Эти учения послужат не только для проверки, но и для укрепления уровня готовности соответствующих служб. Мы можем подготовиться к широкому кругу чрезвычайных ситуаций только путем постоянного наращивания наших возможностей и накопления опыта», - утверждает Миндаугас Канапицкас, заместитель директора департамента пожарной охраны и спасения МВД, исполняющий обязанности директора департамента.

1 октября, в первый день учений будет проведена проверка системы оповещения и информации для населения. Во время проверки будут работать сирены, а жители получат короткие оповещения на мобильные телефоны.

Наиболее активные мероприятия пройдут 2 и 3 октября. В эти дни пройдут эвакуации волонтеров-добровольцев из муниципалитетов, которые входят в 30-километровую зону, в которой в случае инцидента на АЭС может потребоваться эвакуация населения.

Во время учений также будет имитироваться распределение таблеток йода, а также имитация дезактивации, чистки и подготовки оборудования, поэтому жители, которые увидели людей с защитной одеждой, должны сохранять спокойствие.

3 октября - учения будут включать воздушную радиационную разведку, развертывание вертолетов, наземную радиационную разведку и имитацию загрязнения окружающей среды.

4 октября - Министерство внутренних дел подведет итоги учений.

Несколько ранее Якуб Вех, эксперт из Польши по энергетике и заместитель главного редактора портала Energetyka24, заявил в беседе с Charter97.org, что хотя вероятность повторения событий в Чернобыле на АЭС в Островце действительно мала, так как на белорусской атомной станции применяется с совершенно другая технология, полностью исключить инциденты нельзя.

«Однако, принимая во внимание то, что происходило на строительной площадке этого блока, и крайне неясный способ информирования международного сообщества о ходе работы, я понимаю литовцев, которые уже купили таблетки с йодом из государственных денег, чтобы раздать их населению перед запуском электростанции в Островце» – сообщил в беседе с Charter97.org эксперт.