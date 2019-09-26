Ученые рекомендовали не заваривать чайные пакетики 23 26.09.2019, 20:41

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Исследователи выяснили, что происходит с пакетиками при нагревании до 95 градусов Цельсия.

Ученые Университета Макгилла в Канаде выяснили, что пластиковые чайные пакетики при нагревании до 95 градусов Цельсия выпускают миллиарды пластиковых частиц и могут нанести серьезный вред здоровью. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает iz.ru со ссылкой на на сайт Science Alert.

Специалисты исследовали продукцию четырех брендов. Пакетики погружали в нагретую воду на пять минут, после чего проверяли ее качество. Оказалось, что под воздействием горячей воды пакетики разрушались, высвобождая 11,6 млрд микрочастиц (размером 1–150 микрометров) и 3,1 миллиарда наночастиц (100–1000 нанометров).

В качестве эксперимента в воду поместили блох Daphnia magna, после чего в насекомых были найдены частицы пластика.