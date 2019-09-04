Илон Маск представил электромобиль с веганским интерьером 2 4.09.2019, 22:18

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Выпустить веганскую машину ранее лично пообещал Маск.

Tesla представила электромобиль Model 3, в интерьере которого полностью отсутствует натуральная кожа, пишет TechCrunch. Выпустить веганскую машину ранее лично пообещал Илон Маск.

Инженеры и дизайнеры Tesla занимались разработкой интерьера без натуральной кожи в течение нескольких лет. Особую сложность вызвал руль, о котором сам Маск упомянул на собрании акционеров, отвечая на претензии активистов PETA (Люди за этичное обращение с животными).

«Мы были близки к тому, чтобы сделать руль без подогрева. Потому что существуют некоторые проблемы с нагреванием синтетического материала. К тому же, он не должен изнашиваться».

Бизнесмен заявлял, что Model Y и Model 3 станут «веганскими» к 2020 году. Он не был уверен, сможет ли компания достичь той же цели для Model S и X.

Model 3 interior is now 100% leather-free 🐄 pic.twitter.com/2F47zp8A4T — Tesla (@Tesla) 31 августа 2019 г.

PETA является одной из акционеров Tesla Motors. В июне прошлого года на собрании акционеров Tesla ее активисты озвучили требование к компании — выпускать электрокары без использования кожи животных в интерьере салона. Тогда Илон Маск ответил, что «рассмотрит» этот вопрос.