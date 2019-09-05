Сельчане взбунтовались против арабских друзей Лукашенко 5 5.09.2019, 11:29

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Фото: «Радыё Свабода»

Жители Логойского района защищают свою землю.

Жители логойских деревень Кроква и Цна не могут ходить в лес и на реку, так как здесь ограждается огромный участок, отданный в аренду на 99 лет Объединенным Арабским Эмиратам, сообщает «Радыё Свабода».

Здесь строится резиденция, охотничьи вольеры, искусственные водоемы, охотничьи домики и объекты для их обслуживания, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Здесь же будет насосная станция, которая входит в комплекс гидротехнических сооружений искусственного водоема.

Заказчиками строительства обозначена ООО «КПИ Спешл Прожектс». Также к строительству имеет отношение инженерная организация ООО «Майсен».

Строительство началось в январе 2018 года и должно было закончиться в мае 2019-го. Однако на площадке еще кипит работа.

Также рабочие разбирают старый глухой забор вокруг самой строительной площадки. Новое сеточное ограждение возводится гораздо дальше от нее.

На входах журналистов встречают таблички «Проход закрыт, частная территория».

Как отгораживают деревни

Ограждение арабского участка с резиденцией проходит у деревни Цна и пересекает реку. С обеих сторон вырубаются деревья. Пока еще можно выйти на холм и увидеть водоем, а за ним постройки.

Согласно одной из источников, участок с резиденцией огородили, чтобы к ней «не подходили звери и люди».

«Деревня Цна отсекается. А дальше уже внешний периметр, далее ограждение перейдет за Цну, узкоколейку, Борисовский район; она выходит в Логойский район и поворачивает на село Малиновку, закольцовывается все».

Жители Цны будут иметь доступ к одному берегу реки на определенном отрезке. Но если перейдут по мостику на другой берег, им перекроет дорогу «сетка».

Жители Крокв могут пройти в лес метров на триста, далее территория будет закрыта.

«Я гражданка Беларуси, это моя земля»

Жители Крокв недовольны тем, что теперь не смогут ходить по ягоды и грибы, а также купаться на реку Цне, ведь «под носом забор стоит».

«Все люди возмущены. Там написано, что это частная территория. Загораживают лучшую территорию, где ягоды и грибы собирали. Стройка там, Бог знает, что там делается. Они же уже почти до асфальта ограждают. Поле было хорошее, так загадили, застроили, - говорит одна из местных женщин. - Я пошла в березняк за ограду, но подошел сторож и меня выгоняет. Я говорю: «Попробуй прогони. Я гражданка Беларуси, это моя земля» Почему я не имею права в государственный лес зайти». Отвечают: «Нет, уже частный». Сдали в аренду шейху, арабам. Загородили сеткой высокой. Нам это неприятно, мы не понимаем политики. Нельзя сходить туда, куда мы постоянно ходили».

«Это же народное достояние, как можно им отдавать?»

Левон Колос, житель Крокв: «Я не знаю, что здесь творится. Арабы выкупили лес на 99 лет. Это же народное достояние, как можно им отдавать?

Поставили трехметровой ограждения, вырубили лес. Почему так сделали? Чем они там занимаются? Дорогу возле дома грузовые машины разбили, дождь пройдет - не проехать. Там Лукашенко правит, надо же думать, что получается.

Для местных жителей это очень плохо. Они выкопали два озера, домики строят. Там же к ограде подойдешь - охранники говорят: «Идите отсюда». За метров триста лес - это уже их владения. Раньше забор был дальше, дорогу расширили. Местные жители начали жаловаться. Так они через ворота пропускали, но нужно было спички оставить или нож, и ты должен обязательно возвращаться в эти ворота. А если человек заблудился? Что делать? Местные жители возмущены».

«И родился, и жил здесь, а в лес на зайдешь»

Жительница Крокв: «В лес не зайдешь, везде огородили. А что люди сделают? Ничего. Машины здесь ездят, лес вывозят. Там ограда выше человека. Жаль: и родилась здесь, и родители мои здесь умерли. А что делать, войной же не пойдешь. И родился и жил здесь, а в лес не зайдешь».

Документы «для служебного пользования»

На стройке прораб Александр объяснил, что не может давать информацию об объекте.

Главный лесничий Логойского лесхоза Ирина Фадеева рассказала корреспонденту «Радыё Свабода», что ограждается «арендная территория на 99 лет».

«Это промышленные земли, они уже не имеют отношения к лесхозу. Эти земли выведены из лесного фонда Логойского лесхоза».

В лесхозе сообщили, что информация о том, кто арендует земли и какова их площадь, «конфиденциальная».

«Это все для служебного пользования. Обращайтесь в компетентные органы».

Не объяснили, кто арендует земли, и в Минском облисполкоме. В Логойском райисполкоме сказали, что об арендаторах «информацию не распространяют».

В Минской области несколько участков передали Катару и Объединенным Арабским Эмиратам

В 2013 году власти на основании документов «для служебного пользования» на 99 лет государству Катар отвели три участка.

25 гектаров у Дубровенского водохранилища отдали под резиденцию, а два участка лесов в Логойском районе общей площадью почти 25 квадратных километров - под охотничьи угодья. В Логойском районе располагается и участок, выделенный для ОАЭ.

Один из участков, около 15 квадратных километров, находится в районе поселка городского типа Плещеницы Логойского района. Он предназначен для строительства и эксплуатации охотничьих вольеров и объектов их обслуживания.

Второй катарский участок (около 23 квадратных километров) расположен возле деревни Погост и лесничества Логойского района. Арендная плата за два участка составляет около 701,5 тысячи рублей в месяц.

Третий участок, отданный Катару, имеет площадь 25 гектаров и расположен на берегу Дубровенского водохранилища в Смолевичском районе. Он предназначен для строительства и эксплуатации резиденции этого государства. В 2013 году этот участок передан в собственность Катару.

Участок ОАЭ (около 32 квадратных километров) находится около деревень Кроквы и Цна Логойского района. Годовая арендная плата с 2018 года составляет 885 583,59 белорусских рублей. Еще один участок ОАЭ находится в Борисовском районе.

Правитель Беларуси несколько раз посещал наследственно принца ОАЭ. В гостях у Мухаммеда бин Заида аль-Нахайяна бывает и старший сын белорусского диктатора Виктор Лукашенко. Он приезжает на финальную гонку «Формулы-1» по приглашению правящей семьи ОАЭ.