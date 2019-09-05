Ученые научились «модернизировать» глаза солдат под приборы ночного видения 1 5.09.2019, 20:31

Новая технология позволяет видеть в темноте без прибора ночного видения / Flickr/New Jersey National Guard

Новая технология позволяет видеть в темноте без прибора ночного видения.

Вооруженные силы США уже достаточно давно работают над тем, чтобы сократить вес стандартного устройства ночного видения. Цель состоит в том, чтобы сделать его настолько легким, чтобы его использование стало почти неощутимым. Но группа ученых считает, что нашла решение, как вообще не надевать ничего и при этом четко видеть в темноте.

Как пишет Business Insider (перевод - unian.net) , группа исследователей во время встречи Химического сообщества Америки в Сан-Диего, штат Калифорния, собирается представить метод использования чрезвычайно крошечных наночастиц, инъекция которых в глаза наделяет человека способностью видеть в близком к инфракрасному спектре.

«Когда мы смотрим на мир вокруг, мы видим только видимый свет», - пояснил эксперт по наночастицам Массачусетской медицинской школы и участник проекта Ган Хан.

«Но если бы у нас было видение в близком к инфракрасному спектру, мы могли бы видеть мир совсем по-другому. Мы смогли бы заниматься инфракрасной астрономией невооруженным глазом или же видеть в темноте без неудобного оборудования», - добавил он.

Человеческое зрение обычно работает с волнами света с длиной 380-700 нм. Но в феврале Ган Хан и его коллеги в Университете науки и технологий Китая описали в своей научной работе инъекцию специальных частиц, которые заставляют «фоторецепторы у апконверсии фотонов». Эти частицы поглощают инфракрасное излучение и переводят его в видимый спектр. Технологию опробовали на лабораторных крысах. В результате инъекция наночастиц создала «тысячи крошечных приборов ночного видения внутри глаз грызунов». С помощью расширенных таким образом возможностей сетчатки, крысы смогли реагировать на инфракрасный свет, который был бы для них невидимым.

Конечно, это имеет большой потенциал для военной сферы и не только. Эксперты отмечают, что временный эффект инъекции потенциально может меньше навредить здоровью солдата, чем расширение возможностей глаз на постоянной основе. Кроме того, различные модификации частиц могут позволить, к примеру, таможенникам выявлять «похищенные радиоактивные материалы» невооруженным глазом. Однако, неудобство использования технологии очевидно – ради возможности видеть невидимое излучение нужно протыкать глаза иглой.