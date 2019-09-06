Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко 73 6.09.2019, 12:28

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ИЛОН МАСК

ФОТО: East News

Американский миллиардер опроверг слова белорусского диктатора.

На днях правитель Беларуси сообщил, что автомобиль Tesla, который он тестировал в 2017 году, ему подарил Илон Маск. Американский миллиардер опроверг эту информацию. Об этом он сообщил в Twitter после многочисленных просьб белорусских пользователей прокомментировать заявление Лукашенко, сообщает tut.by.

«Э, нет», — кратко ответил Маск на вопрос, дарил ли он автомобиль президенту Беларуси.

Uh no — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2019

2 сентября, общаясь со школьниками, Александр Лукашенко рассказал ученикам, что автомобиль Tesla ему подарил сам Илон Маск.

— У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил — увидел меня на мотоцикле и говорит: «Что это у вас президент на двухколесном [мотоцикле] ездит? — сказал он ученикам.

Напомним, что глава государства протестировал «Теслу» еще в 2017 году. Это была модель S P100D. На тот момент машина стоила около 165 тысяч евро.

«Честно признаюсь: проехал 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль», — отметил он тогда.

Tesla Model S в топовой комплектации P100D имеет максимальную скорость лишь в 250 км/ч.