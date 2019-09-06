Медведев: Углубление интеграции РФ и Беларуси касается почти всех сфер 26 6.09.2019, 18:08

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Дмитрий Медведев

Румас и Медведев согласовали программу по углублению интеграции и перечень дорожных карт.

Премьер-министры Беларуси и России 6 сентября согласовали в Москве проект программы для углубления интеграции, а также список дорожных карт. Об этом сообщает БелТА.

Как рассказал глава белорусского правительства Сергей Румас, стороны утвердили 31 дорожную карту. Подготовить их планируется до декабря, чтобы могли подписать главы государств.

По словам Дмитрия Медведевa, дорожные карты касаются практически всех сфер двустороннего сотрудничества: кредитной и налоговой политики, таможенного регулирования, торговли, вопросов туризма.

Российский премьер отметил, что от результатов этой работы зависит успех интеграции двух стран, «наполнение союзного договора этими новыми реалиями».