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Пожар в ночном клубе в Минске: эвакуировали 170 человек

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  • 11.01.2020, 10:40
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Пожар в ночном клубе в Минске: эвакуировали 170 человек
Иллюстрационное фото

Сообщение о возгорании поступило в 6 утра.

В субботу утром в столичном ночном клубе по улице Притыцкого начался пожар. В этот момент в помещении заведения находились 150 посетителей и 20 человек персонала. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение столичным спасателям о возгорании в ночном клубе по улице Притыцкого поступило в 6 утра. Уже через 6 минут на месте были первые подразделения МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС

Еще до прибытия спасателей персонал клуба пытался при помощи огнетушителей справиться с огнем. На момент происшествия в помещениях клуба находилось около 150 посетителей и 20 человек персонала. К приезду спасателей они уже покинули здание.

По предварительным данным, из-за короткого замыкания загорелась электропроводка и декоративные элементы подвесного потолка.

Работники МЧС ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.


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