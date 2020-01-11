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Компания Илона Маска пообещала миллион долларов за взлом Tesla Model 3

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  • 11.01.2020, 15:24
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Компания Илона Маска пообещала миллион долларов за взлом Tesla Model 3

Авто имеет три уровня безопасности

Компания Tesla снова примет участие в соревновании хакеров Pwn2Own. Им за взлом предлагают весьма солидную сумму.

Американская автокомпания Tesla второй год подряд станет спонсором в категории Автомобили на соревнованиях хакеров Pwn2Own. Tesla собирается представить седан Model 3 для взлома, а также презентует победителям несколько своих авто. Призовой фонд в денежном эквиваленте превысит миллион долларов, пишет Motor.

Новенькая Tesla Model 3 имеет три уровня безопасности и участникам соревнований придется их все взломать. Сначала хакерам надо будет справиться с доступом к Автопилоту, потом с системой VCSEC (Vehicle Controller Secondary), отвечающей за защиту от проникновения в салон, а после попробовать свои силы во взломе центрального шлюза данных Gateway.

Победителю достанется 500 тысяч долларов и авто Model 3.


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