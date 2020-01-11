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Названы культурные столицы Европы в 2020 году

  • 11.01.2020, 16:22
Названы культурные столицы Европы в 2020 году
Иллюстрационное фото

Ими стали хорватский и ирландский города.

В 2020 году титул культурных столиц Европы перешел к двум приморским городам – Риеке в Хорватии и Голуэю в Ирландии. Официальные церемонии в обоих городах пройдут в начале февраля. Весь 2020 год в Риеке и Голуэе будут идти культурные мероприятия, значимые для местных жителей и раскрывающие дух этих городов для туристов, пишет «Европульс».

Риека – первый город в Хорватии, получивший титул культурной столицы Европы. Город расположен на берегу Адриатического моря, с незапамятных времен он был торговым центром и объединял представителей разных народов и культур. Девиз Риеки в статусе культурной столицы — «Порт разнообразия». Многочисленные фестивали и мероприятия, запланированные на этот год, будут посвящены одной из трех ключевых тем культурной программы Риеки – воде, работе или миграции.

Тема миграции стала одной из основных и для Голуэя, портового города на западе Ирландии. Хотя город находится на периферии Европы, 25% его жителей – приезжие неирландского происхождения. Две другие темы Голуэя как культурной столицы Европы – это язык и ландшафт.

Организаторы сделали ставку на традиционные местные праздники дохристианской эпохи. Культурная программа Голуэя строится вокруг четырех главных кельтских праздников: февральского Имблока, дня магической силы, после которого начинался период очищения перед весной; Белтейна, праздника начала лета; Лунгсада, августовского праздника начала сбора урожая; и Самайна, праздника окончания сбора урожая, который позже стал основой Хэллоуина. Девиз этой культурной столицы — «Впусти магию». Голуэй стал третьей культурной столицей Европы, расположенной в Ирландии. Раньше это звание носили Дублин и Корк.

Титул культурной столицы Европы присуждается европейским городам с 1985 года. В 2000 году этот титул носили сразу девять европейских городов, а начиная с 2001 года жюри выбирает по две культурные столицы ежегодно. Чтобы завоевать это звание, город ЕС должен предложить интересную культурную программу на весь год. Взамен он получает поддержку ЕС в организации мероприятий, приток туристов и возможность привлечь новых инвесторов. В 2019 году культурными столицами Европы были болгарский Пловдив и итальянская Матера.


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