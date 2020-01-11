Zürcher Zeitung: Путин может перейти на пост премьер-министра или главы Совбеза 4 11.01.2020, 22:32

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Швейцарское издание прогнозирует развитие событий в России.

Zürcher Zeitung допустило, что Владимир Путин по окончании президентского срока перейдет на работу в правительство РФ. Так утверждается в предполагаемом сценарии развития ситуации после 2024 года, когда полномочия российского лидера должны истечь, пишет «Эхо Москвы».

Газета полагает, что уже к 2024 году Путин будет находиться в ином статусе – премьер-министра и главы Совета безопасности. При этом обе должности, как утверждается в предлагаемом сценарии, будут играть гораздо большую роль. По мнению издания, это может осуществиться при внесении соответствующих поправок в Конституцию с усилением роли кабмина и его большей зависимости не от Кремля, а от Госдумы. В парламенте же, утверждается в политическом сценарии, большинство в 75% будет сохранять «Единая Россия». Еще через несколько лет, предполагает швейцарская Zürcher Zeitung, Путин не сможет продолжать свою работу из-за некой «коварной болезни». Его преемником, утверждает издание, станет глава Тульской области Алексей Дюмин, чья кандидатура, по мнению журналистов, будет согласована во властных кругах. Он, в свою очередь, сконцентрируется на госконцернах, пишет газета. Главой ФСБ же в будущем она видит главу МЧС Евгения Зиничева, который работал в личной охране Путина.

Существуют ли какие-то реальные источники, позволившие предположить сценарий кадровых изменений во власти через 4 года, в Zürcher Zeitung не уточняют.