Ирландия отказывается от автомобилей на бензине и дизеле 5 13.01.2020, 9:54

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Это произойдет уже в 2030 году.

К 2030 году треть автомобилей в Ирландии должна работать от электрических или гибридных двигателей. Для этого планируется полностью прекратить продажу дизельных и бензиновых авто в 2030 году, а начиная с 2045 такие автомобили не смогут пройти техосмотр, пишет «Европульс».

Это решение входит в проект так называемого Акта о защите окружающей среды (Climate Action Bill), опубликованного правительством Ирландии. Помимо продажи личных автомобилей он регулирует другие аспекты транспортной сферы (например, развитие общественного транспорта), а также поддержку сельского хозяйства и энергетического сектора. Главная цель изменений – снизить негативное воздействие на климат, сократив выбросы углекислого газа.

По данным министерства окружающей среды Ирландии, 4% жителей страны уже отдали предпочтение электромобилям или гибридным моделям, а с 2024 года эта доля значительно увеличится благодаря снижению цен на электродвигатели. Поэтому отказ от продажи дизельных и бензиновых авто в 2030 году вполне возможен, считают в министерстве окружающей среды Ирландии.

Впрочем, не все разделяют такой оптимистичный подход. Так, Общество ирландского автомобилестроения и Рабочая партии Ирландии считают, что 10 лет – слишком короткий срок, чтобы выстроить необходимую инфраструктуру для электромобилей (в первую очередь сеть заправочных станций). Они ссылаются на то, что даже более подготовленные страны ЕС — такие как Великобритания и Испания — планируют запретить продажу автомобилей на углеводородном топливе только к 2040 году.

Сейчас проект закона проходит стадию общественных обсуждений, и в него еще могут быть внесены изменения.

Тем временем в крупных городах в Европе ограничивается движение автомобилей, загрязняющих окружающую среду. Так, с этого года Барселона ограничила въезд автомобилям с низкими экологическими стандартами, а в Брюсселе подобный закон действует с 2018 года.