На сколько еще хватит нефти в Беларуси? 1 13.01.2020, 20:01

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Переговоры по нефти между РФ и Беларусью провалились.

Как стало известно, стороны так и не договорились по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси. 13 января прошли переговоры, однако безрезультатно, пишет «Солидарность».

Между тем, согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января. Если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля.

Пока же в Беларусь поставляют нефть частные российские компании. Договор с ними действует до конца месяца. А что будет потом и насколько хватит нефти в Беларуси?

Как сообщили журналистам в «Белнефтехиме», сейчас НПЗ работают при минимальных загрузках.

— В течение месяца они должны идти, — рассказала пресс-секретарь «Белнефтехима» Ольга Спехова.

Столько же времени дают и эксперты. По мнению обозревателя Татьяны Маненок, нефти на НПЗ должен хватить до конца января при минимальной загрузке.

— На минимальной нагрузке января заводы еще могут работать, — отмечает Татьяна Маненок.

А вот что будет дальше, вопрос открыт. «Нефтяная война» набирает обороты.