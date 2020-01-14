Вице-премьер Крутой: Беларусь и Россия не договорились по нефти 10 14.01.2020, 16:30

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Дмитрий Крутой

Конкретных предложений по альтернативным поставкам также нет.

Об этом заявил сегодня журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой по итогам совещания у Лукашенко.

— Каких-то новых нюансов переговоров с Российской Федерацией у нас на сегодняшний день нет. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно, — цитирует слова Дмитрия Крутого БелТА.

Первый вице-премьер отметил, что российские партнеры «пока не хотят двигаться по размеру этой премии» (за исключением только компании Михаила Гуцериева «Славнефть»). Однако Крутой уверен, что просто так отмахнуться от Беларуси будет сложно.

— Идет переговорный процесс. Мы разослали всем свои предложения. Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы являемся крупным потребителем российской нефти (примерно 10% российского экспорта), — обратил внимание первый вице-премьер.

Он высказал надежду, что «решение будет найдено».

Тем не менее правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты.

— Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти, — добавил Дмитрий Крутой. — Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом.