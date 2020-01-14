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Названы самые безопасные автомобили

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  • 14.01.2020, 22:14
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Названы самые безопасные автомобили
фото: shutterstock.com

Список составлен по итогам краш-тестов в шести категориях.

Европейский комитет по проведению независимых автомобильных краш-тестов Euro NCAP (англ. The European New Car Assessment Programme) представил рейтинг самых безопасных моделей машин за 2019 год, составленный по итогам краш-тестов в 6 категориях, передает gismeteo.ru.

«Супермини»

Самый лучший результат у Renault Clio, затем следуют Audi A1 и недавно выпущенный мини-кроссовер Ford Puma.

«Малый семейный автомобиль»

В этой категории лидирует Mercedes-Benz CLA, обогнавший по результатам Mazda3.

«Большой семейный автомобиль»

Одинаково высокие оценки получили американский электромобиль Tesla Model 3 и немецкий представительский автомобиль BMW 3-Series.

«Электрокары и гибриды»

И здесь снова отличилась Tesla Model 3.

«Большие внедорожники»

Электрический кроссовер Tesla Model X вышел из испытаний победителем, оставив позади Seat Tarraco.

«Малые внедорожники»

Обновленный Subaru Forester был признан самым безопасным автомобилем среди компактных внедорожников. На втором и третьем местах — Mazda CX-30 и Volkswagen T-Cross.


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