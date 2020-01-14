Названы самые безопасные автомобили

Названы самые безопасные автомобили1
- 14.01.2020, 22:14
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Список составлен по итогам краш-тестов в шести категориях.
Европейский комитет по проведению независимых автомобильных краш-тестов Euro NCAP (англ. The European New Car Assessment Programme) представил рейтинг самых безопасных моделей машин за 2019 год, составленный по итогам краш-тестов в 6 категориях, передает gismeteo.ru.
«Супермини»
Самый лучший результат у Renault Clio, затем следуют Audi A1 и недавно выпущенный мини-кроссовер Ford Puma.
«Малый семейный автомобиль»
В этой категории лидирует Mercedes-Benz CLA, обогнавший по результатам Mazda3.
«Большой семейный автомобиль»
Одинаково высокие оценки получили американский электромобиль Tesla Model 3 и немецкий представительский автомобиль BMW 3-Series.
«Электрокары и гибриды»
И здесь снова отличилась Tesla Model 3.
«Большие внедорожники»
Электрический кроссовер Tesla Model X вышел из испытаний победителем, оставив позади Seat Tarraco.
«Малые внедорожники»
Обновленный Subaru Forester был признан самым безопасным автомобилем среди компактных внедорожников. На втором и третьем местах — Mazda CX-30 и Volkswagen T-Cross.