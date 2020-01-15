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Польша и Азербайджан оставили Лукашенко без нефти

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  • 15.01.2020, 8:13
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Польша и Азербайджан оставили Лукашенко без нефти

Альтернативные поставки из этих стран невозможны.

Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Беларусь, сохранив поставки на свои НПЗ, заявили РИА «Новости» в пресс-службе польского оператора «Дружбы» компании PERN.

— Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются действующие договоры в области транспортировки нефти на НПЗ, — утверждают в пресс-службе.

Отвечая на вопрос, ведутся ли в принципе с Беларусью переговоры о поставках нефти, в пресс-службе ответили, что «переговоры, которые PERN ведет с другими операторами транспортных трубопроводов, вытекают из текущего сотрудничества, а тематика этих разговоров является коммерческой тайной».

14 января первый вице-премьер Дмитрий Крутой сообщил, что Беларусь прорабатывает варианты «альтернативных поставок нефти».

— Во все страны мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, — заявил Крутой в эфире СТВ по итогам совещания Лукашенко с руководством Совета министров.

Азербайджанская нефтяная госкомпания SOCAR сообщила, что получала запрос от белорусской стороны, но «о конкретных поставках еще речь не идет». Об этом АПА-Экономикс сказал заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Уже много лет Беларусь покупает только российскую нефть. С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну. Дмитрий Крутой сказал, что Беларусь «не будет платить премии российским нефтяникам в прежнем объеме».


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