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Армия подавила мятеж спецслужб в Судане

  • 15.01.2020, 8:47
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Армия подавила мятеж спецслужб в Судане
Фото: GETTY IMAGES

Сотрудники Службы общей разведки вышли на улицы, возвели баррикады и стали стрелять в воздух.

Сотрудники оперативного управления Службы общей разведки Судана устроили мятеж в знак протеста против решения властей реформировать их ведомство. Они вышли на улицы столицы страны, возвели баррикады и стали стрелять в воздух. Через несколько часов мятеж подавила регулярная армия, говорят источники агентства Рейтер, передает ВВС.

Воздушное пространство над страной было закрыто в течение пяти часов.

Министр информации Судана Фейсал Мохаммед Салех заявил по телевидению, что руководство спецслужб решило реформировать работу разведки.

Сотрудникам предлагается либо присоединиться к силам быстрого реагирования, либо уйти с работы.

По данным Франс-пресс, в результате стрельбы были ранены пять человек, в том числе 15-летний подросток и один из суданских военных. Свидетели рассказали этому агентству, что стрельба была слышна около двух баз оперативного управления Службы общей разведки.

К базам, где находятся мятежники, были направлены грузовики с бойцами сил быстрого реагирования. Там также видели танки.

Фото: Reuters

В апреле 2019 года Военный совет Судана, который пришел к власти после свержения президента Омара Башира, объявил о коренной реформе спецслужб и разведки. Реформа была призвала умиротворить демонстрантов, требовавших установить в стране гражданское правительство и кардинально изменить работу спецслужб.

Власти Судана заявили, что речь идет о попытке вооруженного мятежа.

"Любая подобная акция считается мятежом, - сказал генерал-лейтенант Шамсельдин Кабаши - член Суверенного совета Судана (структура, к которой перешли властные полномочия в стране в августе прошлого года). - Стрельба в центре города - это восстание, запугивание граждан и угроза политическому процессу".

Финансовые требования мятежников он назвал "нелогичными и неприемлемыми".

Фото: GETTY IMAGES

Власти Судана решили расформировать оперативное управление Службы внешней разведки и предлагали его сотрудникам либо служить в армии, либо в силах быстрого реагирования, либо покинуть работу. Речь идет о более чем 10 тысячах человек.

Служба внешней разведки, сотрудники которой устроили мятеж, принимала активное участие в подавлении массовых протестов против президента Башира, которые вспыхнули в декабре 2018 года и привели к его отставке в апреле 2019-го.

В Судане многие опасаются, что мятеж - это попытка помешать установлению политической стабильности после свержения Башира. Представители суданских властей заявили, что за этими событиями стоит бывший руководитель разведслужб страны Салах Гош.


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