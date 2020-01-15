Le Figaro: «Президент» Абхазии свергнут 3 15.01.2020, 13:51

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Рауль Хаджимба

Рауль Хаджимба отказался от борьбы за власть.

"(...) Через два дня после переизбрания на пост так называемого главы Абхазии, 10 сентября, Рауль Хаджимба получил поздравительное послание от Владимира Путина. В минувшее воскресенье, четыре месяца спустя после весьма сомнительных выборов, абхазский "президент" ушел в отставку под давлением улицы и уверенной в своей правоте оппозиции", - пишет корреспондент Le Figaro (перевод - inopressa.ru) в Тбилиси Режис Жанте.

"Как это нередко бывало в Абхазии или других сепаратистских республиках, поддерживаемых Москвой, для успокоения кризисов у Кремля не было иного выбора, кроме как посылать в этот район своих эмиссаров. В воскресенье днем, через два часа после прибытия в столицу Абхазии Сухум Владислава Суркова, наиболее влиятельного "помощника" президента Путина, Рауль Хаджимба отказался от борьбы. Примерно также поступил Александр Анкваб в 2014 году, изгнанный из своего кресла тогдашним лидером народных протестов Раулем Хаджимбой", - говорится в статье.

"(...) Абхазия полностью зависит от Москвы. Все кандидаты являются пророссийскими или притворяются таковыми, поэтому Кремль позволяет, чтобы все шло своим чередом", - поясняет один высокопоставленный абхазский чиновник на условиях анонимности.

"Когда прошлой весной в этой так называемой республике, которая признана (после российско-грузинской войны 2008 года) только Россией, Сирией, Никарагуа, Венесуэлой и Науру, вдали замаячил президентский пост, главный противник Хаджимбы Аслан Бжания чуть не умер из-за отравления тяжелыми металлами" - указывает автор статьи.

"Далее выборы прошли без основного конкурента Хаджимбы, который, как и он см, являлся выходцем из рядов советского КГБ. Однако уходящий так называемый президент вынужден был согласиться на второй тур. 8 сентября он получил 47,38% голосов против 46,19 % голосов за Алхаса Квицинию, ветерана войны 1992-1993 годов, который в короткие сроки заменил Бжанию", - пишет Le Figaro.

"Квициния сразу стал оспаривать результаты выборов. Протестуя против бездействия абхазских учреждений, 9 января несколько сотен человек во главе с Ахрой Авидзбой, родственником криминального авторитета, который, как утверждается, был убит в конце ноября приближенными из личной гвардии Хаджимбы, взяли штурмом администрацию президента. Чтобы разрядить обстановку, абхазский "парламент" объявил о проведении повторных так называемых президентских выборов 22 марта. Но они будут проходит уже без Хаджимбы", - резюмирует Режис Жанте.