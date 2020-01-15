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Матеуш Моравецкий: Польша получила рекордный в истории профицит во внешней торговле

  • 15.01.2020, 15:24
Матеуш Моравецкий: Польша получила рекордный в истории профицит во внешней торговле
Матеуш Моравецкий
Фото: PAP/Darek Delmanowicz

В ноябре прошлого года он составил 3,2 миллиарда евро.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в ноябре прошлого года был зарегистрирован рекордный профицит в истории внешней торговли Польши, сообщает «Польское радио».

Глава польского кабинета министров написал на своем профиле в Facebook, что это является заслугой, прежде всего, трудолюбия и предприимчивости поляков. «Моё правительство будет делать все, чтобы 2020 год стал еще лучшим, а польские фирмы своей креативностью, тяжелым трудом и отсутствием комплексов завоевывали зарубежные рынки», - заявил премьер. Он также добавил, что у капитала есть национальность. «Давайте постараемся, чтобы это была польская национальность», - призвал глава польского правительства.

На профиле Матеуша Моравецкого написано, что в ноябре 2019 года зарегистрирован профицит во внешней торговли на сумму 3,2 миллиарда евро, и что это самый лучший результат в истории. В сентябре прошлого года профицит в секторе внешней товарной торговли составил 830 млн евро, это был лучший результат с 2004 года. В ноябре Польша имела положительное сальдо по зарубежному обмену услугами, которое составило 2,33 млрд евро.


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