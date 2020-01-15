Демократы представили новые доказательства по делу об импичменте Трампа 15.01.2020, 21:10

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Улики добавили в последний момент – уже сегодня дело официально передадут в Сенат.

Палата представителей Конгресса США представила новые доказательства по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Улики добавили в последний момент – уже сегодня дело официально передадут в Сенат. Среди опубликованных доказательств – переписка личного адвоката президента США Руди Джулиани и его помощника, бизнесмена советского происхождения Льва Парнаса с высокопоставленными украинскими чиновниками, передает svoboda.org.

По данным демократов, Джулиани добивался встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить расследование против политического оппонента Дональда Трампа – бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. При этом Джулиани дал понять, что действует в личных интересах Трампа и с его разрешения. Президент США ранее заявлял, что добивался расследования против семьи Байдена в интересах страны и с целью борьбы с коррупцией.

Демократы также опубликовали переписку Льва Парнаса с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. Тот взамен на помощь с делом Байдена требовал уволить тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович. Парнас также вёл переписку с главой МВД Украины Арсеном Аваковым, нынешним главой Службы безопасности страны Иваном Бакановыми первым помощником президента Сергеем Шефиром.

Переписка Льва Парнаса с Юрием Луценко

"Эти документы, а также те, которые недавно были обнародованы в соответствии с законом о свободе информации, демонстрируют, что существует больше доказательств, имеющих отношение к планам президента в отношении Украины, но они были скрыты самим президентом. Все эти новые доказательства подтверждают то, что мы уже знаем: президент и его партнеры оказывали давление на украинских чиновников, чтобы они начали расследования, которые принесут политическую выгоду президенту. В Сенате не может быть полного и справедливого судебного разбирательства без документов, которые президент Трамп отказывается предоставить Конгрессу", – заявил председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф.

Расследование об импичменте Дональда Трампа инициировали демократы в Палате представителей после сигнала анонимного информатора из спецслужб о том, что президент оказывает давление на Украину с целью нанести ущерб Байдену. В декабре Палата представителей проголосовала за импичмент. Теперь вопрос об отстранении Трампа от власти должен рассмотреть Сенат США. Там большинство у республиканцев – сторонников нынешнего президента. Поэтому Дональд Трамп, вероятно, сохранит свой пост.

Публикация новых доказательств по делу об импичменте призвана усилить давление на республиканцев, чтобы они пригласили на слушания в Сенате свидетелей. Дональд Трамп все обвинения в давлении на Украину отрицает и называет их "охотой на ведьм".