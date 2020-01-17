Чего ждать Беларуси от «технократа» Мишустина? 7 17.01.2020, 9:22

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Михаил Мишустин

Фото: ТАСС

Новый премьер РФ может начать более прагматично считать деньги.

Новым премьер-министром России стал, как его называет московская пресса, «эффективный менеджер» и «технократ» Михаил Мишустин. Теперь Минску стоит ждать более прагматичных отношений с Москвой, но ключевые вопросы будут по-прежнему решать правители двух стран.

Такое мнение в комментарии для Naviny.by высказали эксперты двух стран.

Прежнее правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку после того, как Путин объявил о политической реформе в России. Формально она предполагает усиление роли парламента и ослабление президентских полномочий.

Новый премьер, скорее всего, подбирался уже под новую конфигурацию власти. Голосование по поправкам к российской Конституции может пройти до 1 мая.

Прагматичные отношения

До назначения премьером Михаил Мишустин занимал пост руководителя Федеральной налоговой службы. Он слывет эффективным технократом: за 10 лет руководства ФНС он сделал российскую налоговую службу одной из самых технически оснащенных и прогрессивных.

В IT-индустрии его называют «крутым профессионалом», но собеседники российского издания The Bell во власти и среди крупнейших бизнесменов отмечают, что кроме эффективности ему свойственны умение интриговать и выстраивать отношения так, чтобы добиваться нужных решений.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на чиновника из администрации президента РФ, Михаил Мишустин равноудален от политических и бизнес-группировок, хорошо понимает ситуацию в разных отраслях, тесно работал с силовиками, умеет решать конкретные задачи, а также налаживать отношения, у него авторитет на международных площадках.

«Мишустин в первую очередь математик и айтишник, специалист по сложным системам. У него рекомендация эффективного кризисного менеджера, который трижды за свою биографию приходил в абсолютно безнадежное и разваленное государственное учреждение и превращал его в абсолютно образцовое, прозрачное и не коррупционное», — сказал в комментарии для Naviny.by доцент кафедры политической теории МГИМО, кандидат политических наук Кирилл Коктыш.

По его мнению, «в этом плане коммуникация России и Беларуси, скорее всего, перейдет на абсолютно прагматичную основу, где все будут видеть, где и какие ресурсы движутся. Теневые форматы взаимоотношений (откаты и так далее) будут исключены».

При этом вопросы в энергетической сфере, которая является ключевой и часто приводит к разногласиям между странами, по-прежнему будут решаться на уровне правителей.

«Оно было так и при прежнем правительстве. Принципиальные энергетические вопросы выносились на уровень первых лиц. Я думаю, что сохранится тот же порядок», — сказал доцент кафедры политической теории МГИМО.

В целом, по его мнению, белорусско-российскую политику в России будет определять Путин, а технократическое правительство будет реализовывать его поручения.