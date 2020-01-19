Невидимая война: племена Амазонии выступили против президента Бразилии 19.01.2020, 10:58

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Что происходит в амазонских лесах?

В эти дни на берегах Амазонки проходит собрание коренных народов, племен, живущих в Амазонской пуще и вынужденных бороться с незаконной промышленностью и давлением государства, сообщает «Белсат».

Лидеры полусотни амазонских племен собрались в Национальном парке коренных народов Шигу, чтобы объединиться против президента Бразилии.

«Нынешнее правительство атакует нас, хочет забрать у нас землю. Мы против добычи ископаемых, вырубки леса и браконьерства на нашей земле, против гидроэлектростанций, против всего, что уничтожает наш лес», – зачитала обращение сообществ пресс-секретарь Собрания коренных народов О-э Каяхо.

К коренным амазонцам присоединились и жители деревень, которые живут со сбора каучука и даров леса.

«Мы переживаем очень мрачный период нашей истории, больше похожий на военный сценарий. Криминализация наших лидеров, убийства коренных народов, рост насилия вследствие земельных конфликтов, незаконная вырубка леса, незаконная добыча ископаемых», – рассказывает координатор Бразильской ассоциации коренных народов Соня Гуажажара. Только в ее родном штате Мараньян за последние 6 недель убили 4-х коренных жителей. Сейчас Амазонке надеются на защиту Национального конгресса.

«Мы встретились здесь для мобилизации. Мы создаем совместный документ, который возьмем в Конгресс, и я хочу спросить Жаира Болсонару, почему он так плохо говорит про индейцев», – заявил на своем родном языке Ровни Метуктире, лидер племени Каяпа.

Жаир Болсонару развернул план, ослабляющий общественные институты защиты Амазонии. Президент Бразилии заявил, что у коренных племен слишком много земли и нужно открыть природные резервации для добычи ископаемых и для сельского хозяйства.

«Неправда, что Амазонка – это наследие всего человечества, и наши ученые подтвердили, что неправдой будет называть амазонские леса легкими Земли. Руководствуясь этим обманом, некоторые страны вместо помощи встали на путь лжи в СМИ, без уважения к нам, в духе колониализма», – так 24-го сентября 2019 г. Жаир Болсонару ответил на международную критику с трибуны Генассамблеи ООН.