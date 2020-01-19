Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко 3 19.01.2020, 11:59

4,605

Музыканту было 45 лет.

В Минске 19 января скончался белорусский музыкант Руслан Владыко, сооснователь группы «Ляпис Трубецкой» и гитарист группы Trubetskoy, известный под псевдонимом «Пан».

Об этом сообщил его друг, музыкальный продюсер Евгений Калмыков, передает «Радыё Свабода».

Руслана Владыко избили и ограбили 6 июня 2019 года в Минске, он попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой, находился в искусственной коме.

Руслан Владыко был в числе основателей группы «Ляпис Трубецкой» и беспрестанно выступал с группой до ее распада в 2014 году. Потом начал играть в проекте Trubetskoy с Павлом Булатниковым и Александром Сторожуком. Ему было 45 лет.