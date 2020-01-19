закрыть
19 января 2020, воскресенье, 13:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

3
  • 19.01.2020, 11:59
  • 4,605
Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Музыканту было 45 лет.

В Минске 19 января скончался белорусский музыкант Руслан Владыко, сооснователь группы «Ляпис Трубецкой» и гитарист группы Trubetskoy, известный под псевдонимом «Пан».

Об этом сообщил его друг, музыкальный продюсер Евгений Калмыков, передает «Радыё Свабода».

Руслана Владыко избили и ограбили 6 июня 2019 года в Минске, он попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой, находился в искусственной коме.

Руслан Владыко был в числе основателей группы «Ляпис Трубецкой» и беспрестанно выступал с группой до ее распада в 2014 году. Потом начал играть в проекте Trubetskoy с Павлом Булатниковым и Александром Сторожуком. Ему было 45 лет.


популярное за неделю

Мнение

Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский
От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип
Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип