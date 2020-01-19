Морские порты Польши вышли на рекордные показатели 1 19.01.2020, 12:09

Самый большой рост объемов перевалки морских грузов был зафиксирован в Гданьске.

Морские порты Польши по итогам 2019 года вышли на рекордные показатели. Годовой объем перевалки грузов действующих балтийских портов страны составил более 108 миллионов тонн, что на два с лишним процента больше, чем в 2018 году, передает «Польское радио».

Министерство морского хозяйства и внутреннего судоходства отмечает, что показатель в сто миллионов тонн перевалки превышен во второй раз за последние годы. По мнению ведомства, на достижение столь хорошего результата повлияла, среди прочего, благоприятная мировая конъюнктура. "Мы достигли роста объемов перевалки морских грузов благодаря высокому росту отечественной экономики, а также международной конъюнктуре. Для поддержания этого тренда нам необходимо наращивать перевалочные мощности отечественных морских терминалов", – отметил вице-министр Гжегож Витковский.

Самый большой, то есть, более 6-процентный рост объемов перевалки морских грузов был зафиксирован в порту Гданьск. Более чем на два процента результат улучшил порт экономика Гдыни. В то же время почти 3-процентное снижение было отмечено в Щецин-Свиноуйсьце. Министерство подчеркивает, что в связи с ростом перевалки в польских портах выросли налоговые поступления в госбюджет. В 2018 году они составили более сорока миллиардов злотых.