В чем подвох для Лукашенко «интересного предложения» по нефти от Латвии 3 Вероника Белова, «Салідарнасць»

19.01.2020, 19:21

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Есть несколько весомых нюансов.

Пока жареный петух не клюнул, власти даже не смотрели в том направлении. И вот теперь Лукашенко пытается высмотреть новые альтернативные пути поставки нефти у близких и не очень соседей.

Вот уже Латвия после встречи премьер-министра Кришьяниса Кариньша с Лукашенко подоспела со своим предложением.

— Мы имеем всю необходимую инфраструктуру для того чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и обратно, в обоих направлениях. Есть такая техническая возможность, просто надо обговорить возможности, — сообщил министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс в интервью телеканалу ОНТ.

Отмечается, что уже сейчас Рига готова сделать Минску интересные предложения по транзиту. И касаются они пересмотра тарифов.

Новость, казалось бы, позитивная. Но есть один маленький подвох. В Латвии нет нефти. Нет от слова совсем. То есть накачать нам могут все что угодно и по самым лучшим тарифам, но только той нефти, которую мы сами где-нибудь купим. И цена этой нефти — уже наша проблема.

Это как в больнице, где умирающему срочно нужно переливание крови, но есть только капельница — донора он должен привести сам.

Еще один маленький нюансик. Эта самая капельница. Чтобы транспортировать нефть в Беларусь надо задействовать неработающий нефтепровод Полоцк — Вентспилс, который простаивал много лет. И чтобы привести «трубу» в рабочее состояние, там нужны дополнительные затраты.

Много лет, получая халявную нефть из России, белорусские власти не сильно беспокоились по этому поводу. Теперь приходится чесать репу.

Нефть из Латвии также можно теоретически транспортировать в Беларусь по железной дороге. И снова вопрос: какую нефть? Даже если это окажется самой дешевой транспортировкой в мире, вряд ли кто-то захочет нам продавать нефть себе в убыток ради процветания синеокой и душевного равновесия властвующего тут диктатора.

Да, за нефть придется платить по европейским ценам. Привыкайте. Это новая реальность, в которой белорусским властям надо учиться жить. К этому шло уже очень давно.

И да, ничего не мешало сделать этот переход менее болезненным. Например, отремонтировать трубу и проработать возможные варианты поставок, урезать расходы на развлечения в виде Европейскийх игр, отложить строительство дворцов и резиденций, прекратить дотации полумертвых госпредприятий.

Власти думали, что поймали «халяву» в виде российских дотаций. Но это оказалась самая дорогая халява.

Вероника Белова, «Салідарнасць»