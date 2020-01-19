Россия отчиталась о поставках нефти по «трубе» в 2019 году 19.01.2020, 21:40

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С кем конкурирует «Дружба»?

Российская трубопроводная монополия «Транснефть» подвела итоги работы по транспортировке нефти в 2019 году, а также озвучила планы на 2020 год. На Беларусь и нефтепровод «Дружба» приходится около четверти российского экспорта, пишет tut.by.

2019 год: прием и поставка нефти

«Транснефть» в 2019 году приняло в систему магистральных нефтепроводов 484,8 млн тонн нефти (в 2018 году — 480,4 млн тонн).

На российские НПЗ поставлено 246 млн тонн (в 2018 году — 249,3 млн тонн), на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье — 238,8 млн тонн (в 2018 году — 230,5 млн тонн).

В том числе в дальнее зарубежье — 220,3 млн тонн:

нефть РФ — 202 млн тонн, (в 2018 — 194,6 млн тонн);

нефть Казахстана — 15,3 млн тонн, (в 2018 году — 15,7 млн тонн);

нефть Туркменистана — 2 млн тонн (в 2018 году — 0);

нефть Азербайджана — 880 тыс. тонн (в 2018 году — 1,2 млн тонн).

В ближнее зарубежье — 18,6 млн тонн:

на НПЗ Беларуси — 17,6 млн тонн (2018 год — 18 млн тонн);

на НПЗ Казахстана — 1 млн тонн (2018 год — 962 тыс. тонн).

При этом экспорт через морские порты составил 138 млн тонн (2018 год — 124,3 млн тонн):

порт Новороссийск — 31 млн тонн (2018 год — 27,6 млн тонн);

порт Приморск — 47,5 млн тонн (2018 год — 38,5 млн тонн);

порт Козьмино — 33,2 млн тонн (2018 год — 30,4 млн тонн);

порт Усть-Луга — 26,4 млн тонн (2018 год — 27,8 млн тонн).

Экспорт по магистральному нефтепроводу «Дружба» в 2019 году составил 42,3 млн тонн (в 2018 году — 48,9 млн тонн).

В том числе:

в Германию — 16,1 млн тонн (2018 год — 20,6 млн тонн);

в Польшу — 13,1 млн тонн (2018 год — 15 млн тонн);

в Чехию — 3,8 млн тонн (2018 год — 4 млн тонн);

в Словакию — 5 млн тонн (2018 год — 5,2 млн тонн);

в Венгрию 4,3 млн тонн (2018 год — 4,1 млн тонн).

Экспорт нефти в Китай в 2019 году составил 40 млн тонн (в 2018 году — 38,300 млн тонн), в том числе:

граница РФ/КНР — 30 млн тонн (2018 год — 28,3 млн тонн);

граница РФ/Казахстан — 10 млн тонн (2018 год — 10 млн тонн).

Планы на 2020 год

В 2020 году прием и поставка нефти по нефтепроводам «Транснефть», исходя из заявок грузоотправителей, планируется на уровне 488,5 млн тонн. В том числе:

на НПЗ России — 259 млн тонн;

на экспорт — 229,5 млн тонн.

При этом поставки в дальнее зарубежье планируются на уровне 205 млн тонн, в том числе:

через морские порты — 115 млн тонн (п. Новороссийск — 25 млн тонн, п. Приморск — 33 млн тонн, п. Козьмино — 34 млн тонн, п. Усть-Луга — 23 млн тонн);

по магистральному нефтепроводу «Дружба» — 50 млн тонн;

в КНР — 40 млн тонн.

В ближнее зарубежье планом предусмотрена поставка 24,5 млн тонн нефти, в том числе:

на НПЗ Беларуси — 23,5 млн тонн (в соответствии с индикативным балансом);

на НПЗ Казахстана — 1 млн тонн.