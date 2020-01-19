Связанные с олигархом Пригожиным российские компании займутся добычей нефти в Сирии 1 19.01.2020, 22:52

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В штате одной из них — два человека.

«Новая газета» выяснила, что связанные с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным компании «Велада» и «Меркурий», о которых в среде нефтяников никому неизвестно, займутся геологоразведкой и добычей нефти в Сирии.

В декабре 2019 года парламент Сирии принял законопроекты о заключении договоров на геологоразведку и добычу нефти и газа с двумя российскими нефтяными компаниями. «Велада» получает блок 23, а «Меркурий» — блоки 7 и 19. По словам министра нефти Сирии Али Ганема, на каждом блоке запасы составляют не менее 250 млрд кубометров газа.

«Велада» с уставным капиталом 10 тысяч рублей учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой. В июле 2018 года ее в качестве единственного участника общества и гендиректора сменила Дарья Барановская. По данным «СПАРК-Интерфакс», оплачиваемый работник в компании всего один. В 2015–2017 годах в бухгалтерских отчетах показана нулевая выручка, в 2018 году она составила 3,2 млн рублей при итоговом чистом убытке в 27 тысяч рублей.

Никаких публично доступных контактов «Велады» обнаружить не удалось. Однако «Новая» выяснила, что в период руководства компанией Трофимова была помощником руководителя в «Конкорд менеджмент и консалтинг», витринной фирме Пригожина. Уволившись из «Конкорда» и передав «Веладу» Барановской, она переехала в США.

В беседе Трофимова рассказала, что ее роль в «Веладе» была номинальной и она за дополнительную плату выполнила просьбу бухгалтерии «Конкорда», оформив на себя «Веладу». Барановская же возглавила компанию, когда училась на пятом курсе Санкт-Петербургского технологического института, получить от нее комментарий газете не удалось.

«Меркурий» в 2015–2018 годах ежегодно заключал с «Военторгом» контракты стоимостью 115–118 млн рублей на обеспечение питанием военнослужащих в санаториях и на международных мероприятиях Минобороны. Согласно рекрутинговым сайтам и данным арбитражного производства, в управлении компании было более десятка столовых на Камчатке. По данным «СПАРК», в компании работали больше тысячи человек, а выручка за 2018 год составила 3,1 млрд рублей.

Собственником зарегистрированного в Москве «Меркурия» указана петербурженка Ольга Холодович, а гендиректором — Павел Карасев из Ленинградской области, при этом известный офис компании располагался в Петропавловске-Камчатском. «Новой» удалось связаться с бывшей сотрудницей отдела кадров на Камчатке, которая заявила, что «Меркурий» больше не осуществляет никакой деятельности.

Связь компании с Пригожиным установили журналисты «Настоящего времени». В мае 2016 года на территории Юнтоловского заказника, недалеко от резиденции Пригожина в поселке «Новый Версаль», потерпел аварию вертолет Robinson R, пилоты не пострадали. Из акта расследования МАК стало известно, что он принадлежал «Меркурию». Один из пилотов сообщил, что его задача «заключалась в том, чтобы отвозить Пригожина или его жену на небольшие расстояния в пределах Санкт-Петербурга и окрестностей».