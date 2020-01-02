Яцек Сариуш-Вольский: Россия развязала против Польши информационную войну 2.01.2020, 16:56

Яцек Сариуш-Вольский

Евродепутат раскритиковал заявление Путина.

Польский евродепутат от «Права и справедливости» Яцек Сариуш-Вольский заявил «Польскому радио», что слова президента России Владимира Путина о якобы соучастии Польши в развязывании Второй мировой войны являются частью более крупного, долгосрочного плана по дискредитации страны на международной арене.

Политик «Права и справедливости» высказал мнение, что российский президент пытается внести раскол в отношения между Польшей с странами Западной Европы. «Заявления российского президента я рассматриваю как элемент геополитической игры с целью нанести вред отношениям между странами Западной и Центральной и Восточной Европой»,- отметил евродепутат Яцек Сариуш-Вольский. По его мнению, мы имеем дело с проводимой Россией информационной войной против Польши.

Противоречащее историческим фактам клеветническое заявление президента Владимира Путина осудили, в частности, послы США, Германии, Франции в Варшаве, а также представители еврейских организаций. Комментируя слова российского президента, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что «президент Путин много раз лгал о Польше. Он всегда делал это сознательно. Русский народ — это величайшая жертва Сталина, одного из самых жестоких преступников в истории, и он заслуживает правды».