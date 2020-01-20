Компьютер научился распознавать людей по манере танцевать 2 20.01.2020, 9:25

Похоже, танцевальные движения каждого человека — что-то вроде отпечатков пальцев.

В недавнем исследовании финских ученых говорится, что обычно люди исполняют под музыку один и тот же набор движений, вне зависимости от стиля. И вот что самое удивительное: компьютер сможет узнать вас по тому, как вы танцуете, пишет журнал «Нож».

Вообще-то ученые планировали выяснить, сможет ли компьютер угадать по движениям, под какую музыку двигается человек. Но выводы получились неожиданными.

Ученые пригласили 73 человек поучаствовать в эксперименте. Им нужно было танцевать под музыку восьми разных жанров: блюз, кантри, электроника, джаз, метал, поп, регги и рэп. Участников попросили танцевать так, как им захочется.

Алгоритм плохо справился с первоначальной задачей. Компьютер определил жанр музыки по танцу лишь в 30% случаев. При этом в 94% случаев программа угадала, кто из 73 участников танцует на видео.

«Похоже, танцевальные движения каждого человека — что-то вроде отпечатков пальцев», — говорит соавтор исследования Паси Саари.

Компьютер ошибся лишь несколько раз, анализируя танцы под хеви-метал: под эту музыку люди двигались почти одинаково.