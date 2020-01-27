закрыть
28 января 2020, вторник, 0:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Илона Маска опять заметили на дороге в Cybertruck

3
  • 27.01.2020, 22:10
  • 2,221
Илона Маска опять заметили на дороге в Cybertruck
Илон Маск

На этот раз Маск сидел на месте пассажира.

Основателя компании Tesla Илона Маска опять заметили на дороге в бронированном джипе Cybertruck, который он представил в ноябре прошлого года. Видеоролики опубликовала в Instagram пользователь gorgeouserika.

На этот раз Маск сидел на месте пассажира, кто в это время был за рулем, из видео непонятно. Его автомобиль двигался в плотном потоке машин по восьмиполосному шоссе.

В декабре прошлого года Маска заметили за рулем Cybertruck, когда он приехал с друзьями в ресторан. Тогда многие прохожие сфотографировались на фоне автомобиля.

Главной особенностью автомобиля является угловатый футуристичный дизайн. Несмотря на проблемы во время презентации (стекло не выдержало удара от попадания металлического шара), за сутки его заказали 146 тысяч раз.

Большинство выбрало модели за 50 и 70 тысяч долларов, лишь 17 процентов остановились на базовой версии стоимостью 39,9 тысячи долларов.


популярное за неделю

Мнение

Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев
Это будет капец и дудочка
Это будет капец и дудочка Дмитрий Растаев
Норвежское с беловежским
Норвежское с беловежским Ирина Халип