Илона Маска опять заметили на дороге в Cybertruck 3 27.01.2020, 22:10

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Илон Маск

На этот раз Маск сидел на месте пассажира.

Основателя компании Tesla Илона Маска опять заметили на дороге в бронированном джипе Cybertruck, который он представил в ноябре прошлого года. Видеоролики опубликовала в Instagram пользователь gorgeouserika.

На этот раз Маск сидел на месте пассажира, кто в это время был за рулем, из видео непонятно. Его автомобиль двигался в плотном потоке машин по восьмиполосному шоссе.

В декабре прошлого года Маска заметили за рулем Cybertruck, когда он приехал с друзьями в ресторан. Тогда многие прохожие сфотографировались на фоне автомобиля.

Главной особенностью автомобиля является угловатый футуристичный дизайн. Несмотря на проблемы во время презентации (стекло не выдержало удара от попадания металлического шара), за сутки его заказали 146 тысяч раз.

Большинство выбрало модели за 50 и 70 тысяч долларов, лишь 17 процентов остановились на базовой версии стоимостью 39,9 тысячи долларов.