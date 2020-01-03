На польско-белорусской границе погибли 25 000 индюков 3.01.2020, 8:41

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Причиной стал птичий грипп.

Жертвами птичьего гриппа на востоке Польши стали как минимум 25 000 индюков, сообщает со ссылкой на местные власти Associated Press.

Главный ветеринар Люблинского воеводства Павел Петровский подтвердил, что смертельный вирус H5N8 привел к гибели индюков на двух фермах в деревне Старый Устимов, находящейся в 45 километрах от границы с Украиной и Беларусью.

Польские ветеринары планировали также убить в четверг десятки тысяч птиц в районе Любартова.

Пока неясно, как вирус проник на птицефермы.

Полиция блокирует доступ в район нерезидентам.