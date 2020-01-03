Белорусские НПЗ рассказали, на сколько дней осталось нефти 1 3.01.2020, 11:49

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Российские поставки остановлены.

Российская компания "Транснефть" не получила заявок от нефтедобывающих компаний РФ на осуществление поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси с 1 января. Транзит нефти через территорию республики при этом идет в полном объеме. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Источник, близкий к белорусским НПЗ, сообщил агентству, что на заводах были созданы большие запасы сырья - порядка 0,5 млн тонн нефти. "Этого объема может хватить примерно на 20 дней работы", - сказал он.

Ранее в пятницу в концерне "Белнефтехим" заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня.

В нефтяных компаниях РФ пока не прокомментировали приостановку поставок.

Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Беларусь, а также вопросы поставок и транзита газа. Эти вопросы Лукашенко обсудил также 21 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В этот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья с портов Балтии по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба". Ранее Лукашенко заявлял, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти.