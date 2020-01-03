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Заторы на границе с ЕС: Беларусь не могут покинуть сотни машин

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  • 3.01.2020, 14:53
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Заторы на границе с ЕС: Беларусь не могут покинуть сотни машин
иллюстрационное фото

Большинство из них – на российских номерах.

За несколько суток 2020 года белорусскую границу в сторону Европы пересекли более 140 тысяч человек, большинство из которых граждане России. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БелТА.

Почти 70% автомобилей направляются из РФ в Евросоюз. Вызвано это тем, что у наших соседей новогодние выходные продлятся до 8 января и многие решили отправиться в путешествие через Беларусь в Европу.

По информации Госпогранкомитета, 31 декабря и 1 января пассажиропоток снизился, но уже 2 января на границе образовались заторы, преимущественно на выезд из страны. Перед пунктами пропуска в литовском направлении ожидают своей очереди около 260 авто, а на польском направлении - до 390. Отмечается, что на границе с Латвией и Украиной очередей нет.

Похожую ситуацию стоит ожидать к завершению рождественских каникул, поскольку отдыхающие начнут возвращаться домой.


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