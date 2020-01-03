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Опубликованы первые видео с места ракетного удара США в Багдаде

  • 3.01.2020, 14:59
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Опубликованы первые видео с места ракетного удара США в Багдаде
Фото: Iraqi Security Media Cell via REUTERS

Были выпущены по меньшей мере три ракеты.

Очевидцы опубликовали в Сети первые видео с места ликвидации в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США, пишет «Новое время».

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 3 января, по аэропорту в столице Ирака Багдаде были выпущены по меньшей мере три ракеты. Изначально сообщалось об одном погибшем гражданском и ранении 12 иракских военных.


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