Опубликованы первые видео с места ракетного удара США в Багдаде 3.01.2020, 14:59

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Фото: Iraqi Security Media Cell via REUTERS

Были выпущены по меньшей мере три ракеты.

Очевидцы опубликовали в Сети первые видео с места ликвидации в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США, пишет «Новое время».

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 3 января, по аэропорту в столице Ирака Багдаде были выпущены по меньшей мере три ракеты. Изначально сообщалось об одном погибшем гражданском и ранении 12 иракских военных.