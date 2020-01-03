закрыть
3 января 2020, пятница, 17:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

За проезд на такси в Минске можно заплатить использованными батарейками

  • 3.01.2020, 15:58
  • 1,205
За проезд на такси в Минске можно заплатить использованными батарейками

Одна батарейка - за один километр пути, но дальше надо платить.

Новая инициатива "Такси на батарейках" стартовала в Минске 3 января. В рамках акции проезд в такси можно оплатить использованными батарейками, сообщает агентство "Минск-Новости".

С 3 января по 3 февраля при заказе такси с помощью мобильной программы "Пятница" нужно активизировать в разделе "Опции поездки" пункт "За батарейку!". Тогда в салоне такси можно будет расплатиться использованными элементами питания — 1 батарейка за 1 км пути. Правда, есть одно условие: за одну поездку можно обменять только одну батарейку.

Организаторами акции выступили Государственное учреждение "Оператор вторичных материальных ресурсов" и компания такси "Пятница" при поддержке переработчика электронных отходов и отработанных батареек предприятие "БелВТИ".

Отработанные батарейки очень вредны для экологии. Поэтому выбрасывать их рекомендуется не вместе с другим мусором, а собирать в специализированные контейнеры для сбора использованных элементов питания.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип