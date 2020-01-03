За проезд на такси в Минске можно заплатить использованными батарейками 3.01.2020, 15:58

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Одна батарейка - за один километр пути, но дальше надо платить.

Новая инициатива "Такси на батарейках" стартовала в Минске 3 января. В рамках акции проезд в такси можно оплатить использованными батарейками, сообщает агентство "Минск-Новости".

С 3 января по 3 февраля при заказе такси с помощью мобильной программы "Пятница" нужно активизировать в разделе "Опции поездки" пункт "За батарейку!". Тогда в салоне такси можно будет расплатиться использованными элементами питания — 1 батарейка за 1 км пути. Правда, есть одно условие: за одну поездку можно обменять только одну батарейку.

Организаторами акции выступили Государственное учреждение "Оператор вторичных материальных ресурсов" и компания такси "Пятница" при поддержке переработчика электронных отходов и отработанных батареек предприятие "БелВТИ".

Отработанные батарейки очень вредны для экологии. Поэтому выбрасывать их рекомендуется не вместе с другим мусором, а собирать в специализированные контейнеры для сбора использованных элементов питания.