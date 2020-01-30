Что говорят в Скиделе об исчезновении директора сахарного завода? 13 30.01.2020, 11:28

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Фото: «Радыё Свабода»

У жителей города много версий.

В Беларуси, похоже, задержали руководителей всех крупных сахарных предприятий. Очередной день на работе отсутствовал директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров. Что говорят в городе — в материале «Радыё Свабода».

Дмитрий Егоров возглавляет Скидельский сахарный комбинат с 2006 года. Ему 48 лет.

Заместитель генерального директора Скидельского сахарного комбината Александр Познанский прокомментировал исчезновение Дмитрия Егорова так: «Нет его на работе. Вообще нет никакой информации».

- Он в плановом отпуске или просто исчез?

- Нету никакой информации.

- Никаких предположений, где он может быть?

- Не знаю. Тяжело ... Комментировать ничего не хочется, потому что нет на работе его.

- Вы можете опровергнуть слухи, что его задержали?

- Чтобы опровергать, нужна какая-то информация. Если нет информации, что-то прокомментировать трудно.

По cловам Познанского, обязанности генерального директора ни на кого другого не возлагали. Работа идет в прежнем режиме.

Заместитель председателя Скидельского горисполкома Елена Рекеть сказала, что ничего не может объяснить по поводу исчезновения Егорова.

В Скиделе об исчезновении главы градообразующего предприятия знают.

«Может, сбежал за границу? - высказывает предположение одна из женщин на автобусной остановке. - Так они что, сговорились все вчетвером [директора сахарных заводов], что ли?».

«Я читала, что его арестовали», - добавляет другая.

«Я в субботу в бане был с сотрудниками сахарного завода. Они ничего не говорили», - говорит единственный удивленный вопросу житель Скиделя.

«Он в Минск поехал на той неделе. Приехал или нет... А после этого я не знаю, дома он или нет», - говорит пара, которая возвращается вечером домой по улице, где живет директор сахарного комбината.

Соседи характеризуют Егорова как хорошего человека.

«Я о нем ничего плохого не скажу, - говорит его соседка, которая не работает на сахарном комбинате. - Он никому ничего плохого не сделал. Всегда ходил, здоровался. Сколько мы здесь живем, никто ничего плохого о нем не скажет. Хорошие люди. Для нас это [исчезновение] является странным. По вечерам в домах свет горит».

На вопрос, обвиняли ли Егорова люди во взрыве 2017 года, когда погибли 4 женщины, женщина отвечает отрицательно. Мол, он тогда отсутствовал на работе несколько недель, его не могли обвинить.

Соседи говорят, что директор на работу и с работы ходил пешком.

«Кто знает? У всесильных наших спрашивайте. Если ходит с работы и на работу, мы видим его. То, что в интернете пишете, то и знаем. Нормальный человек. Безусловно, люди удивлены. Как так можно? Тридцать седьмой год, что ли?», - говорит еще один сосед о таинственном исчезновении.

«Мы даже не представляем, что он исчез. Написали "в Минске", значит, в Минске. Он часто бывает в столице», - продолжает соседка свою версию, где может находиться Егоров.

Юрий, сосед, который работает на сахарном заводе, говорит, что у него также нет никакой информации.

«Все, что пишут в интернете, то я знаю», - говорит он.

Дом Егорова находится за 10-15 минут ходьбы от сахарного комбината, в новом районе с коттеджами, который так и называют: «Сахарный завод». Двухэтажный кирпичный коттедж находится в конце улицы. Рядом некоторые дома еще не достроили и не заселили.

Дмитрий живет с женой Светланой, которая также работает на сахарном комбинате. Их сын живет отдельно, в Минске. Вечером в доме действительно горит свет. Во дворе стоит Audi. На доме висят видеокамеры. Форточка закрыта на замок, звонка нет. На стук в ворота из дома никто не вышел.

Его родители живут почти около самого завода, в одноэтажном доме на несколько квартир. Соседи о месте нахождения Дмитрия Егорова ничего не знают.

Дверь квартиры Егорова открывает пожилой мужчина, наверное, отец Дмитрия Владимир. Выглядит озабоченным. Слышно, что рядом с ним к двери вышла жена.

После слов о том, что о Дмитрия Егорова давно нет никаких сведений, хозяин коротко ответил:

«Это не от нас зависит» и закрыл дверь.

Скидельский сахарный комбинат за 2018 год имеет чистые убытки на 10 миллионов рублей, а за 2017 год имел их на 18 миллионов. Имеет к тому же кредитов на 122 миллиона.

Информация о вероятном задержании директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича появилась в субботу 24 января. Предположительно, он был одним из пассажиров рейса «Белавиа» из Минска в Мюнхен, которых сняли с самолета в Гродно.

Вместе с Криштаповичем в самолете был также его коллега, директор Слуцкого сахарного завода Николай Прудник.

Не было на рабочем месте в понедельник и директора сахарной фабрики в Жабинке Виктора Миронова. О его задержании сообщают местные СМИ. Главы сахарного завода в Скиделе Дмитрия Егорова также в понедельник на рабочем месте не оказалось.