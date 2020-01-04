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НАТО приостановило миссию в Ираке

  • 4.01.2020, 20:43
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НАТО приостановило миссию в Ираке

Генеральный секретарь НАТО и глава Пентагона обсудили по телефону ситуацию в Ираке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер обсудили по телефону обстановку в Ираке после гибели влиятельного иранского политика генерала Касема Сулеймани. Он был убит 3 января в результате американского ракетного удара по аэропорту Багдада, передает «Радио Польша».

Йенс Столтенберг отметил, что НАТО тщательно мониторит ситуацию в регионе. В субботу в Багдаде и других иракских городах прошли антиамериканские демонстрации. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США совершили тяжелейшее преступление и пообещал отомстить за гибель генерала Сулеймани.

В субботу НАТО временно приостановило миссию по обучению силовых структур в Ираке, в которой участвует 350 польских военнослужащих.


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