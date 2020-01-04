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В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

  • 4.01.2020, 21:22
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В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

Обстрелу подверглась не только посольство, но и военный аэродром, который использует Пентагон.

Несколько реактивных ракет взорвались в субботу вечером в Багдаде. По данным агентства Reuters, которое ссылается на данные местной полиции, одна из них попала в центральную часть иракской столицы и взорвалась в особо охраняемой «зеленой зоне», где расположено в том числе и посольство США, передает РБК.

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Ракета разорвалась на площади, которая находится рядом с американской дипмиссией.

В свою очередь, телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные СМИ сообщил, что речь могла идти не о ракетах, а о минометных снарядах.

По информации Al Arabiya, еще две ракеты взорвались в районе базы ВВС Балад к северу от столицы. Именно этот аэродром используется американскими военными. Источники агентства Reuters утверждают, что и в данном случае обошлось без пострадавших. В то же время Al Arabiya со ссылкой на руководство военной базы сообщает о трех пострадавших.

Также в субботу вечером минометный снаряд взорвался в багдадском районе Аль-Джадирия, где находится ряд административных зданий, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции. Там также есть пострадавшие: агентство сообщает о пятерых, Al Arabiya — о трех пострадавших.

Пока нет данных, откуда были выпущены ракеты.


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