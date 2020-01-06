Чем обернется конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке? 6.01.2020, 14:19

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В первую очередь это затронет Ирак.

Убийство высокопоставленного иранского генерала по приказу президента США приведет к росту напряженности во всем ближневосточном регионе. Однако на начальном этапе под огнем - в прямом и переносном смысле - окажется Ирак. Deutsche Welle поговорила с экспертами о том, к каким последствиям может привести обострение конфликта между Ираном и США.

Убийство иранского генерала на иракской территории

В ночь на пятницу, 3 января, в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани и несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани считался одним из важнейших военных чинов Ирана. Он курировал борьбу с "Исламским государством", отвечал за Сирию и Ирак, получал приказы напрямую от иранского лидера аятоллы Али Хаменеи.

Генерал Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана. В результате авиаудара погибли также несколько высокопоставленных представителей проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби", для встречи с которыми, предположительно, и прибыл Сулеймани.

Рост напряженности в Ираке и в регионе

Депутат от фракции "зеленых" в бундестаге и эксперт по внешней политике Омид Нурипур (Omid Nouripour) предсказывает рост насилия в регионе. "Смерть Касема Сулеймани может повлечь за собой стремительную военную эскалацию, - говорится в опубликованном им пресс-релизе. - Сулеймани был не только главным стратегом агрессивной политики Тегерана на Ближнем Востоке, в частности в Сирии или Ираке. По сути, он был лицом иранской политики в регионе. Поэтому его смерть будет воспринята иранской стороной как потеря лица и как объявление войны со стороны Вашингтона".

"В том, что реакция Ирана последует, можно не сомневаться", - считает эксперт по Ближнему Востоку Санам Вакиль из лондонского аналитического центра Chatham House. По его мнению, наиболее вероятным шагом со стороны Тегерана может стать эскалация ситуации в Ираке. "Дестабилизировать политическую обстановку в этой стране, где в результате многомесячных антиправительственных демонстраций и отставки премьер-министра Аделя Абделя Махди образовался вакуум власти, будет несложно", - уверен эксперт.

Спустя несколько часов после авиаудара посольство США в Багдаде рекомендовало всем гражданам США незамедлительно покинуть Ирак и не приближаться к зданию посольства. Уже одно это свидетельствует о том, что конфликт между США и Ираном будет разыгрываться в первую очередь на территории Ирака, предполагают эксперты.

Непредвиденная реакция Ирана

Однако политическая ситуация может обостриться и за пределами Ирака, считает эксперт по Ближнему Востоку из аналитического центра Chatham House Санам Вакиль. "У Сулеймани были близкие отношения с лидером "Хезболлах" Хасаном Насраллой", - говорит он. Хасан Насралла возглавляет радикальное шиитское движение "Хезболлах" в Ливане и пользуется поддержкой Ирана. По словам эксперта, Иран использовал свои связи с "Хезболлах" в Ливане, а также с военизированными группировками в Ираке для расширения своего влияния на Ближнем Востоке "нетрадиционным и дестабилизирующим образом".

"Поэтому нельзя исключить, что Иран может атаковать корабли в Персидском заливе и, возможно, даже нанести ракетные удары по одному из государств Персидского залива, как уже делал в сентябре прошлого года", - предупреждает Санам Вакиль. У Ирана может возникнуть соблазн спровоцировать нападение "Хезболлах" на союзника США Израиль, однако в нынешних условиях группировка вряд ли пойдет на прямой военный конфликт с Израилем, считает он.

Иорданский военный эксперт Мамун Абу Навар полагает, что Иран может активизировать свои силы в Йемене, Сирии, Ливане и Ираке. Особенно опасна ситуация, по его мнению, для Израиля: "Любая серьезная эскалация в регионе может затронуть Израиль". У союзников США в регионе также есть повод для беспокойства, считает Абу Навар.

В любом случае, Иран вынужден будет отреагировать на убийство одного из своих ведущих генералов, уверен эксперт, поскольку в противном случае он вряд ли сможет сохранить свой статус в регионе. Реакция, по мнению Абу Навара, может быть разной - от похищения американцев до попыток закрыть Ормузский пролив. "В любом случае, это будет очень болезненно для США", - считает эксперт. Но вариант ведения открытых военных действий он все же исключает. "Войну не смогут контролировать ни США, ни Иран. Это погрузит в хаос весь регион", - замечает Абу Навар.

Сходного мнения придерживается и американский политический аналитик Рэйчел Риззоу: "Никто не хочет войны с Ираном, Америка устала от войн. Пришло время Конгрессу оказать сопротивление администрации Трампа и приложить все силы для того чтобы не допустить войны, потому что к ней никто не готов".

Американцы возвращаются?

Убийство иранского генерала Сулеймани может свидетельствовать о том, что администрация Трампа решила пересмотреть свою политику ухода из региона. Арабские СМИ уже высказывали такие предположения в связи с воздушным налетом США на базу "Катаиб Хезболлах" в Ираке 29 декабря, в результате которой погибли не менее 25 бойцов шиитской военизированной группировки и еще 38 получили ранения. Министерство обороны США заявило тогда, что удары, которые были нанесены по хранилищам оружия и пяти базам "Хезболлах", являются реакцией на неоднократные нападения шиитских боевиков.

"С момента своего ухода из Ирака эта страна была для американцев не более чем несостоявшимся государством", - пишет выходящая в Лондоне панарабская газета "Аль-Кудс аль-Араби". Теперь же правительство в Вашингтоне, похоже, снова хочет продемонстрировать более сильное присутствие. "В этом противостоянии с Ираном, однако, становится очевидно, что уход может еще больше дестабилизировать ситуацию в Иране", - отмечает издание.

Иракская газета "Китабат" также указывает на то, что главной жертвой опосредованной войны между Ираном и США станет Ирак. "Ирано-американская эскалация вступает в новый раунд и это снова происходит на иракской земле", - пишет издание.