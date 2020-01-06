СМИ: Беларусь предложила России отказаться от доллара в расчетах за газ 25 6.01.2020, 16:50

2,949

Вопрос прорабатывается в рамках соответствующей стратегии.

Минск хочет предложить изменить соглашение с Россией, исключив возможность расчета в иностранной валюте на территории Беларуси между резидентами за природный газ.

Как сообщает «Эхо Москвы», в правительстве и Нацбанке Беларуси цель этого решения поясняется повышением доверия к белорусскому рублю. Вопрос прорабатывается в рамках соответствующей стратегии.

В постановлении отмечается, что использование доллара при расчетах в топливно-энергетической сфере повышает на него спрос со стороны экономических агентов. Тот факт, что цены номинируются в валюте «вносит дисбаланс на внутренний валютный рынок», а также «увеличивает необоснованные девальвационные ожидания со стороны населения».

Напомним, 31 декабря после напряженных переговоров Минску удалось добиться, чтобы прошлогодняя цена на газ сохранилась еще на два месяца. При этом не уточнялось, планируется ли пересмотр условий после февраля.