Гуаидо объявил о выходе из партии «Народная воля» 6.01.2020, 18:24

Хуан Гуайдо

Свое решение лидер оппозиции Венесуэлы объяснил тем, что хочет стать независимым гражданином.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о выходе из партии «Народная воля». Об этом он написал в своем Twitter, передает РБК.

Свое решение Гуаидо объяснил тем, что хочет стать независимым гражданином и уделять внимание каждой сфере жизни страны и потребностям народа.

Ранее 6 января Reuters сообщил, что новым спикером Национальной ассамблеи вместо Гуаидо стал Луис Парра. Но сторонники Гуаидо не признали результаты голосования. По их словам, правительство заблокировало проход к зданию парламента, из-за чего многие депутаты не смогли прийти на заседание. Также сторонники оппозиционного лидера утверждали, что голосования не было, а Парра объявил себя спикером во время возникшей в зале потасовки.

В результате члены Национальной ассамблеи провели новое голосование в редакции венесуэльской газеты El Nacional. По его итогам Гуаидо, набрав сто голосов, был переизбран на пост спикера парламента.

Год назад оппозиция объявила Хуана Гуаидо временным президентом страны, объяснив это тем, что диктатор Николас Мадуро сфальсифицировал результаты выборов. В качестве президента Гуаидо признали США, а также ряд европейских стран и государств Латинской Америки.