США обвинили РФ и Китай в блокировании заявлений ООН 1 6.01.2020, 18:53

1,466

Фото: REUTERS

США осудили Россию и Китай за «молчание» после нападения на американское посольство в Багдаде.

Соединенные Штаты обвинили Россию и Китай в намеренном блокировании заявления Совета Безопасности ООН, «подчеркивающего неприкосновенность дипломатических и консульских зданий», после нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря.

Об этом передает РБК со ссылкой на Reuters.

Миссия США при ООН отметила, что 27 стран выступили против нападения на американское посольство в Ираке на «фоне резкого контраста» в виде молчания двух постоянных членов Организации Объединенных Наций — России и Китая.