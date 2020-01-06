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США обвинили РФ и Китай в блокировании заявлений ООН

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  • 6.01.2020, 18:53
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США обвинили РФ и Китай в блокировании заявлений ООН
Фото: REUTERS

США осудили Россию и Китай за «молчание» после нападения на американское посольство в Багдаде.

Соединенные Штаты обвинили Россию и Китай в намеренном блокировании заявления Совета Безопасности ООН, «подчеркивающего неприкосновенность дипломатических и консульских зданий», после нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря.

Об этом передает РБК со ссылкой на Reuters.

Миссия США при ООН отметила, что 27 стран выступили против нападения на американское посольство в Ираке на «фоне резкого контраста» в виде молчания двух постоянных членов Организации Объединенных Наций — России и Китая.


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