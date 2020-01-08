Американские ученые разработали материал, способный приобретать форму человеческого лица 8.01.2020, 13:57

Представленный материал выполнен из резины.

Ученые из Массачусетского технологического института представили материал, способный приобретать более сложные формы. Как пишет Ars Technica, в обычном состоянии этот материал похож на плоский лист, но под воздействием окружающей среды он трансформируется в указанный трехмерный объект — например, человеческое лицо, пишет журнал «Нож».

Метод трансформации материала разработал исследователь Вим ван Рис. Он предполагает, что материал-трансформер пригодится в будущем для разработки искусственных мышц.

Представленный материал выполнен из резины и имеет решетчатую структуру — резина реагирует на тепло, а зазоры в решетке облегчают приспособление материала к изменениям в площади его поверхности.