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Арабские телеканалы узнали о падении новых ракет в «зеленой зоне» Багдада

  • 9.01.2020, 12:07
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Арабские телеканалы узнали о падении новых ракет в «зеленой зоне» Багдада
Фото: Nasser Nasser / AP

Одна из них разорвалась в 100 метрах от американского посольства.

В «зеленой зоне» иракской столицы, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, разорвались две ракеты, сообщает телеканал Al Mayadeen (перевод — РБК).

Как отмечает его корреспондент, в районе был слышен звук сирен, в том числе со стороны посольства США. Sky News Arabia также сообщает, что очевидцы услышали сигнал в «зеленой зоне». По словам корреспондентов CNN, находящихся в этом районе, раздалось два взрыва. Кто ответственен за это и откуда выпустили ракеты, пока не известно.

Reuters со ссылкой на иракских военных отмечает, что жертв не было. «В пределах «зеленой зоны» упали две ракеты «Катюша», отметили собеседники агентства. Источники в полиции также сообщили ему, что по крайней мере одна ракета была сброшена в 100 м от американского посольства.

Позже источники агентства в иракской полиции сообщили, что в «зеленой зоне» сбросили три ракеты типа «Катюша». В результате там начался пожар.

На прошлой неделе в Багдаде взорвалось несколько реактивных ракет, одна из которых попала в «зеленую зону». По данным полиции, никто не пострадал, а одна из ракет разорвалась на площади, расположенной перед американским посольством. Телеканал Al Arabiya при этом сообщал о трех пострадавших. По его информации, еще две ракеты взорвались в районе базы ВВС Балад к северу от Багдада.

8 декабря Иран нанес удар по военным базам с американскими военными в Ираке в ответ на операцию США, в результате которой погиб глава подразделения «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. Власти США отмечали, что в результате атаки никто не пострадал. Минобороны Ирана, как сообщал телеканал Press TV, утверждало о 80 погибших. В сторону баз с американскими военными в Ираке, по разным данным, Тегеран выпустил от 15 до 22 ракет.


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