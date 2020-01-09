Компания Tesla впервые стала стоить дороже, чем Ford и General Motors вместе взятые 8 9.01.2020, 13:02

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Стоимость акций росла последние несколько месяцев.

Рыночная капитализация производителя электрокаров Tesla выросла на 5% и достигла почти $89 млрд по итогам торгов в среду, 8 января, сообщает Reuters.

Таким образом, компания Tesla впервые стала стоить дороже, чем Ford и General Motors вместе взятые. Капитализация General Motors составляет $50 млрд, а компании Ford — $37 млрд (суммарно — $87 млрд).

Напомним, что стоимость акций Tesla стабильно росла последние три месяца. В конце декабря акции компании достигли стоимости в $420 за бумагу.