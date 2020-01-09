Гондурас и Папуа-Новой Гвинея опередили Беларусь в рейтинге паспортов 2 9.01.2020, 13:52

Кому еще мы уступаем по количеству безвизовых стран?

Начиная с 2006 года международная консалтинговая компания Henley & Partners составляет рейтинг паспортов, который показывает, насколько открыт мир для граждан разных государств. Главный критерий, по которому определяют победителя, - количество стран, которые гражданин той или иной страны может посетить без визы, пишет kp.by.

Свежий рейтинг Henley & Partners ,в котором фигурируют 107 государств мира, был опубликован 7 января. Он оказался не самым приятным для белорусов - наша страна заняла в нем 68-ю позицию. Обладатели синего белорусского паспорта могут сегодня без визы посетить 75 стран. Ближайшие соседи нас серьезно опережают: Россия - на 51-м месте (118 стран), Украина - на 43-м (128 стран). Еще выше расположились Польша (14-е место и 176 стран), Латвия (11-я позиция и 180 государств). Беларусь в рейтинге уступает также таким экзотическим странам как Папуа-Новая Гвинея (62 место и 84 страны безвиза), Гондурас (39 позиция в рейтинге и 133 безвизовых страны).

Топ-3 паспортного рейтинга выглядит следующим образом. Третье место делят между собой Германия и Южная Корея (их гражданам не нужна виза в 189 стран), вторая позиция - Сингапур (190 государств). Безусловный лидер - Япония, у граждан которой не попросят визы в 191 стране. Из стран постсоветского пространства ближе всех к лидерам рейтинга подобралась Литва, которая занимает 10-ю строчку (181 страна).

КСТАТИ

В конце ноября 2019 года белорусский МИД на своей официальной странице в Facebook поинтересовался у белорусов, куда они, помимо стран Шенгена, хотели бы ездить без визы. Со значительным отрывом тогда победил регион Юго-Восточной Азии, за который проголосовали 77% опрошенных. В страновом разрезе безусловным лидером оказался Таиланд. Тогда же во внешнеполитическом ведомстве отметили, что вопрос либерализации визового режима с этой страной прорабатывается с 2017 года, и пообещали придать новый импульс перспективе включения Беларуси в список стран, граждане которых имеют право получения туристической визы по прилете в аэропорту Таиланда.

ПОДРОБНОСТИ

Паспортный рейтинг Henley & Partners

1. Япония: без визы 191 страна

2. Сингапур: без визы 190 стран

3. Германия и Южная Корея: без визы 189 стран

4. Финляндия, Италия: без визы 188 стран

5. Дания, Люксембург, Испания: без визы 187 стран

…

67. Казахстан, Намибия: без визы 76 стран

68. Беларусь: без визы 75 стран

69. Королевство Лесото: без визы 74 страны

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105. Сирия: без визы 29 стран

106.Ирак: без визы 28 стран

107. Афганистан: без визы 26 стран