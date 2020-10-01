Литва упростила правила въезда для высококвалифицированных специалистов 1.10.2020, 7:45

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Фото: charter97.org

Документы на получение временного вида на жительство теперь можно подать дистанционно

Правительство Литвы в среду облегчило порядок въезда в страну для высококвалифицированных специалистов, преподавателей, исследователей. Документы на получение временного вида на жительство теперь можно подать дистанционно, а тест на коронавирус сделать по приезде. Об этом сообщает Delfi.lt.

— Их заявки на получение временного вида на жительство принимают дистанционно, после принятия положительного решения надо представить оригиналы документов и биометрические данные, — говорится в постановлении.

Предложено также отказаться от требования предъявлять отрицательный анализ теста на коронавирус, сданного не позже чем за 72 часа до въезда, — этот порядок распространялся на въезжающих в Литву иностранцев.

— Такое предложение сделано потому, что на практике существует проблема надежности/фальсификации этих тестов, поэтому возникает вопрос эффективности этой меры. Это изменение актуально и в контексте помощи Беларуси — тест надо сдавать и приезжающим из Беларуси, а там сейчас его сдать нелегко (очередь на несколько недель вперед), поэтому такое требование создает препятствие на пути у белорусов, которые хотели бы воспользоваться облегченным режимом въезда, — сказано в документе.

Министр внутренних дел Рита Тамашунене заверила, что приезжающих в Литву по гуманитарному коридору информируют о необходимости сдавать тест на коронавирус.

— Пограничная служба заботится о тестировании приехавших и обратившихся с просьбой о предоставлении политического убежища, — сказала министр.

Ранее, напомним, сообщалось, что правительство Литвы разработало план помощи пострадавшим от репрессий жителям Беларуси.

— Приняты даже решения искать возможности для тех белорусских предприятий ИТ, которые решили уйти из Беларуси, чтобы лучшим местом для них стала именно Литва, — рассказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

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