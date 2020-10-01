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Алексей Навальный: За моим отравлением стоит Путин

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  • 1.10.2020, 8:32
  • 7,128
Алексей Навальный: За моим отравлением стоит Путин
Алексей Навальный
Фото: instagram.com/navalny

Политик считает это главной версией произошедшего.

Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», — заявил российский оппозиционер в интервью Der Spiegel (перевод - meduza.io).

В беседе с изданием он также подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию. «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», — сказал он.

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