Алексей Навальный: За моим отравлением стоит Путин 7 1.10.2020, 8:32

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Алексей Навальный

Фото: instagram.com/navalny

Политик считает это главной версией произошедшего.

Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», — заявил российский оппозиционер в интервью Der Spiegel (перевод - meduza.io).

В беседе с изданием он также подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию. «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», — сказал он.

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