«Радио Свобода»: Европейский совет примет более жесткую резолюцию против Лукашенко 4 1.10.2020, 10:22

4,323

Опубликованы цитаты из проекта.

Сегодня в Брюсселе начинается двухдневный саммит лидеров Евросоюза в рамках Европейского совета. «Радио Свобода» получило проект резолюции по делу Беларуси.

Корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Юзвяк сообщает, что сегодня после обсуждения текста резолюции ее формулировки могут измениться в более резкую сторону.

В резолюции по Беларуси, в частности, утверждается:

«Европейский совет осуждает неприемлемое насилие со стороны белорусских властей против мирных демонстрантов, а также произвольные аресты и задержания после президентских выборов, которые не были ни свободными, ни справедливыми.

Европейский Совет подтверждает, что народ Беларуси имеет право определять свое будущее свободно, на свободных и справедливых выборах без внешнего вмешательства.

Европейский совет призывает власти Беларуси положить конец насилию, снизить уровень эскалации, освободить всех политических заключенных и начать всесторонний национальный диалог.

Совет призывает принять решение об ограничительных мерах в ближайшие дни».

Накануне в Конгресс США конгрессменами из Республиканской и Демократической партий был подан законопроект об обновлении Акта о демократии в Беларуси с 2004 года и введении санкций против властей Беларуси, ответственных за нарушение прав человека, и членов их семей, а также россиян, которые помогают руководству Беларуси в подавлении свобод.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».