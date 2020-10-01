«Радио Свобода»: Европейский совет примет более жесткую резолюцию против Лукашенко

«Радио Свобода»: Европейский совет примет более жесткую резолюцию против Лукашенко4
- 1.10.2020, 10:22
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Сегодня в Брюсселе начинается двухдневный саммит лидеров Евросоюза в рамках Европейского совета. «Радио Свобода» получило проект резолюции по делу Беларуси.
Корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Юзвяк сообщает, что сегодня после обсуждения текста резолюции ее формулировки могут измениться в более резкую сторону.
В резолюции по Беларуси, в частности, утверждается:
«Европейский совет осуждает неприемлемое насилие со стороны белорусских властей против мирных демонстрантов, а также произвольные аресты и задержания после президентских выборов, которые не были ни свободными, ни справедливыми.
Европейский Совет подтверждает, что народ Беларуси имеет право определять свое будущее свободно, на свободных и справедливых выборах без внешнего вмешательства.
Европейский совет призывает власти Беларуси положить конец насилию, снизить уровень эскалации, освободить всех политических заключенных и начать всесторонний национальный диалог.
Совет призывает принять решение об ограничительных мерах в ближайшие дни».
Накануне в Конгресс США конгрессменами из Республиканской и Демократической партий был подан законопроект об обновлении Акта о демократии в Беларуси с 2004 года и введении санкций против властей Беларуси, ответственных за нарушение прав человека, и членов их семей, а также россиян, которые помогают руководству Беларуси в подавлении свобод.